Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Recklinghausen, Gelsenkirchen, Essen, Durchsuchungsmaßnahmen nach umfangreichen Ermittlungen zu "Falschen Bankmitarbeitern"

Kreis Steinfurt, Recklinghausen, Gelsenkirchen, Essen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster und der Kreispolizeibehörde Steinfurt.

Unter der Federführung der Kreispolizei Steinfurt wurden am Dienstag (20.01.) in mehreren Städten in Nordrhein-Westfalen Durchsuchungsmaßnahmen durchgeführt. Drei Männer konnten festgenommen werden, sie befinden sich in Haft.

Nach Ermittlungen der Polizei Steinfurt und der Staatsanwaltschaft Münster in den letzten Monaten zu Betrugsdelikten durch falsche Bankmitarbeiter wurde nun in Recklinghausen, Gelsenkirchen und Essen an insgesamt elf Objekten durchsucht. Umfangreiche Beweismittel wie Computer, Tablets, Handys, aber auch Bargeld und Kraftfahrzeuge konnten beschlagnahmt werden.

Die Durchsuchungen wurden durch andere nordrhein-westfälische Polizeibehörden und Spezialkräfte, darunter IT-Forensiker und Datenspürhunde, unterstützt.

Die Beschuldigten sollen immer gleich vorgegangen sein: Sie sollen unter anderem Nachrichten auf die Handys der Geschädigten "Ihre TAN ist abgelaufen" versandt haben. Über den Link in der Nachricht wurden die Geschädigten auf gefälschte Seiten von Bankinstituten geleitet. Begleitet von dann folgenden Anrufen der Beschuldigten wurden durch die Opfer sensible Daten mitgeteilt und Banküberweisungen auf die Konten der Beschuldigten getätigt.

In weiteren Fällen sollen die Kontodaten der Geschädigten auf gefälschte Zahlungskarten gespiegelt worden sein, mit denen dann Geld abgehoben und Einkäufe getätigt worden sein dürften.

Der insgesamt entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden, liegt aber nach derzeitigen Erkenntnissen deutlich über eine Millionen Euro.

Neben den Durchsuchungen konnten drei Tatverdächtige festgenommen werden. Sie wurden dem Haftrichter vorgeführt und gingen in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen dauern nun weiter an.

"Wir sind mit dem Ergebnis der Durchsuchungen sehr zufrieden. Der Erfolg dieser Maßnahmen ist auf die akribische Arbeit unserer Ermittler in den letzten Monaten zurückzuführen" sagt Stefan Mühlbauer, Direktionsleiter Kriminalität und Leiter der Durchsuchungsaktion. "Mit der Auswertung der gesicherten Beweismittel liegt nun noch ein großer Teil der Arbeit vor uns".

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell