POL-ST: Ibbenbüren, Frau mit Böller beworfen; Nachtrag
Ibbenbüren (ots)
In der am Montag (19.01.) um 11.19 Uhr veröffentlichten Pressemitteilung (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43526/6199040) ist aus Versehen eine falsche Hausnummer angegeben worden. Die Gaststätte am Püsselbürener Damm liegt auf Höhe der Hausnummer 379. Wir bitten dies bei Presseveröffentlichungen zu ändern.
