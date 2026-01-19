PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Frau mit Böller beworfen; Nachtrag

Ibbenbüren (ots)

In der am Montag (19.01.) um 11.19 Uhr veröffentlichten Pressemitteilung (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43526/6199040) ist aus Versehen eine falsche Hausnummer angegeben worden. Die Gaststätte am Püsselbürener Damm liegt auf Höhe der Hausnummer 379. Wir bitten dies bei Presseveröffentlichungen zu ändern.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

