Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruch in Geschäftsgebäude

Emsdetten (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Samstag (17.01.), 14.00 Uhr und Montag (19.01.), 07.50 Uhr in ein Elektronik-Geschäft an der Borghorster Straße eingestiegen.

Die Täter öffneten gewaltsam die Eingangstür zu den Geschäftsräumen, die sich zwischen der Winkelstraße und Zum Dorfgraben befinden. Die Täter entwendeten einen Laptop, zwei Grafikkarten sowie Bargeld aus einer Kasse. Nach ersten Schätzungen liegt der Gesamtschaden im unteren vierstelligen Eurobereich.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

