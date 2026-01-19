Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Rollerfahrer versucht vor Polizeikontrolle zu flüchten

Rheine (ots)

Freitagabend (16.01.) ist gegen 23.30 Uhr einer Streifenbesatzung an der Kreuzung Lingener Damm / Konrad-Adenauer-Ring ein Kleinkraftrad aufgefallen, das augenscheinlich mit erhöhter Geschwindigkeit auf dem Ring stadtauswärts unterwegs war.

Die Polizeibeamten wollten das Fahrzeug anhalten und kontrollieren. Der Fahrer des Kleinkraftrades ignorierte die Anhaltezeichen des Streifenwagens. Trotz eingeschaltetem "Stopp Polizei" und Blaulicht setzte der 16-Jährige aus Neuenkirchen seine Fahrt fort.

Zu diesem Zeitpunkt wurden mehrere Streifenwagen in die Verfolgungsfahrt eingebunden, um den Rollerfahrer anzuhalten. Dieser versuchte weiterhin, sich der Kontrolle über diverse Fuß- und Radwege zu entziehen. Im Bereich der Bayerstraße / Ecke Röwenkamp musste der Roller anhalten, der 16-jährige Neuenkirchener wollte dann zu Fuß weiter flüchten. Am Konrad-Adenauer-Ring in Höhe der Hausnummer 118 konnte er schließlich gestellt werden.

Der junge Mann war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand ersten Erkenntnissen zufolge unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Zudem führte er auch Betäubungsmittel mit sich. Weiter war das Fahrzeug nicht vorschriftsmäßig versichert. Dem Neuenkirchener wurde eine Blutprobe entnommen, und der Roller wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie unter Einfluss von Betäubungsmitteln und wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Der Jugendliche wurde im Anschluss an den Polizeieinsatz an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

