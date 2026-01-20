Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Einbruch in Wohnhaus, Täter hebeln Tür auf

Steinfurt (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Freitag (16.01.), 10.00 Uhr und Montag (19.01.), 16.00 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Welfenstraße eingestiegen.

Die Täter hebelten eine Tür auf und gelangten so in das Haus. Dort öffneten und durchwühlten sie mehrere Schränke und Schubladen. Ob die Täter etwas entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen nach Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell