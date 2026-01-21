Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Einbruch in Bäckerei

Hörstel (ots)

In der Nacht von Dienstag (20.01.) auf Mittwoch (21.01.) sind unbekannte Täter in eine Bäckerei an der Lange Straße eingestiegen.

Die Täter hebelten nach ersten Ermittlungen zwischen 23.30 Uhr am Dienstagabend und 03.30 Uhr am Mittwochmorgen eine Tür zur Bäckerei auf. Aus dem Verkaufsraum entwendeten sie anschließend eine Kasse, in der sich ein geringer dreistelliger Bargeldbetrag befand.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell