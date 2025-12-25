Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Mann mit unerlaubten Substanzen und Messer am Hauptbahnhof festgestellt

Schwerin (ots)

Die richtige Intuition bewiesen Bundespolizisten am Heiligabend im Schweriner Hauptbahnhof. Gegen 17 Uhr fiel einer Streife ein Mann auf, der sichtlich nervös wirkte.

Im Gespräch gab der 25-jährige Deutsche zu, Amphetamine bei sich zu haben. Bei der anschließenden Kontrolle entdeckten die Einsatzkräfte ein Bechergefäß mit einer weißen Substanz sowie ein Einhandmesser. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,41 Promille.

Die Bundespolizistien stellten die Gegenstände sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz ein. Ohne Drogen und Messer durfte der Mann, nach Abschluss der Maßnahmen, seinen Weg fortsetzen.

