Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, mehrere Diebstähle aus Autos

Rheine (ots)

Zwischen zwischen Montag (19.01.) und Dienstag (20.01.) haben sich unbekannte Täter an mehreren Autos in Rheine zu schaffen gemacht.

An der Heinrichstraße war ein weißer Seat betroffen. Die Tat ereignete sich zwischen 14.00 Uhr am Montag und 08.00 Uhr am Dienstagmorgen. Wie die Täter ins Fahrzeug gelangten, ist unklar. Sie durchsuchten den Wagen und stahlen zwei Uhren im Wert eines mittleren dreistelligen Eurobetrags.

An der Straße In der Bannewiese durchwühlten Unbekannte zwischen 17.00 Uhr am Montag und 17.30 Uhr am Dienstag einen grauen Mercedes. Auch hier ist nicht bekannt, wie die Täter ins Fahrzeug gelangten. Gestohlen wurde aus dem Auto nichts.

An der Bevergerner Straße, nahe der Einmündung Keltenstiege, stahlen unbekannte Täter eine Sonnenbrille aus einem braunen BMW. Die Täter öffneten den Wagen in der Zeit zwischen Montag, 20.00 Uhr und Dienstag, 06.30 Uhr ebenfalls auf bislang unbekannte Weise.

Die Polizei ermittelt zu diesen Taten. Hinweise von Zeugen nimmt die Wache in Rheine entgegen, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell