Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Einbruch in Bäckerei

Steinfurt (ots)

Unbekannte haben sich zwischen Dienstag (20.01.), 19.00 Uhr und Mittwoch (21.01), 04.40 Uhr gewaltsam Zugang zu einer Bäckerei in Borghorst verschafft.

Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in die Räumlichkeiten der Bäckerei am Sauerbruchweg. Dort öffneten sie gewaltsam einen Tresor und entwendeten daraus Bargeld. Wie viel Geld die Täter erbeutet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

