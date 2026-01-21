PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Wohnhaus

Ibbenbüren (ots)

Am Montag (19.01.) sind zwei unbekannte Täter in ein Haus an der Straße An der Umfluth, in der Nähe der Straße Aaseewinkel eingestiegen.

Die Täter waren in der Zeit zwischen 11.20 Uhr und 13.13 Uhr am Tatort. Sie öffneten gewaltsam eine Terrassentür, um sich Zugang zu dem Einfamilienhaus zu verschaffen. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume, öffneten Schränke und Schubladen.

Die Täter haben nach ersten Erkenntnissen zwischendurch das Haus mit Beute verlassen und sind dann wieder zum Haus zurückgekehrt. Die Täter entwendeten unter anderem Bargeld, Schmuck und Uhren. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt. Ebenfalls entwendet wurde ein Laptop, welches gegen 13.45 Uhr im Bereich der Alten Bockradener Straße, Einmündung Winkelhof aufgefunden wurde.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Wem in den angegebenen Zeiten in der Straße An der Umfluth oder am Fundort des Laptops etwas Verdächtiges aufgefallen ist oder wer sonstige Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 21.01.2026 – 10:32

    POL-ST: Emsdetten, Tecklenburg, mehrere Betrugsversuche durch falsche Polizeibeamte

    Emsdetten, Tecklenburg (ots) - Am Dienstagabend (20.01) hat es in Emsdetten und in Tecklenburg mehrere Betrugsanrufe von falschen Polizeibeamten gegeben. Bei der Kreispolizeibehörde meldeten sich am späten Nachmittag und Abend mehrere Bürger wegen verdächtiger Anrufe. Zu einem Vermögensschaden kam es in den Fällen nicht. Aus diesem Anlass warnt die Polizei erneut ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 10:11

    POL-ST: Steinfurt, Einbruch in Bäckerei

    Steinfurt (ots) - Unbekannte haben sich zwischen Dienstag (20.01.), 19.00 Uhr und Mittwoch (21.01), 04.40 Uhr gewaltsam Zugang zu einer Bäckerei in Borghorst verschafft. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in die Räumlichkeiten der Bäckerei am Sauerbruchweg. Dort öffneten sie gewaltsam einen Tresor und entwendeten daraus Bargeld. Wie viel Geld die Täter erbeutet haben, stand zum Zeitpunkt der ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 10:07

    POL-ST: Rheine, mehrere Diebstähle aus Autos

    Rheine (ots) - Zwischen zwischen Montag (19.01.) und Dienstag (20.01.) haben sich unbekannte Täter an mehreren Autos in Rheine zu schaffen gemacht. An der Heinrichstraße war ein weißer Seat betroffen. Die Tat ereignete sich zwischen 14.00 Uhr am Montag und 08.00 Uhr am Dienstagmorgen. Wie die Täter ins Fahrzeug gelangten, ist unklar. Sie durchsuchten den Wagen und stahlen zwei Uhren im Wert eines mittleren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren