Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Wohnhaus

Ibbenbüren (ots)

Am Montag (19.01.) sind zwei unbekannte Täter in ein Haus an der Straße An der Umfluth, in der Nähe der Straße Aaseewinkel eingestiegen.

Die Täter waren in der Zeit zwischen 11.20 Uhr und 13.13 Uhr am Tatort. Sie öffneten gewaltsam eine Terrassentür, um sich Zugang zu dem Einfamilienhaus zu verschaffen. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume, öffneten Schränke und Schubladen.

Die Täter haben nach ersten Erkenntnissen zwischendurch das Haus mit Beute verlassen und sind dann wieder zum Haus zurückgekehrt. Die Täter entwendeten unter anderem Bargeld, Schmuck und Uhren. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt. Ebenfalls entwendet wurde ein Laptop, welches gegen 13.45 Uhr im Bereich der Alten Bockradener Straße, Einmündung Winkelhof aufgefunden wurde.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Wem in den angegebenen Zeiten in der Straße An der Umfluth oder am Fundort des Laptops etwas Verdächtiges aufgefallen ist oder wer sonstige Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

