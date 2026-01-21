Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Einbruch in Grundschule

Ochtrup (ots)

Unbekannte sind zwischen Dienstag (20.01.), 19.00 Uhr und Mittwoch (21.01.), 06.15 Uhr in die Grundschule an der Schillerstraße eingestiegen.

Die Täter verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Sekretariat des Schulgebäudes. Von dort versuchten sie eine Tür aufzuhebeln, um in weitere Räume zu gelangen. Dies misslang den Tätern jedoch.

Nach ersten Erkenntnissen haben die Unbekannten nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden liegt nach Schätzungen bei 1.500 Euro.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Wache in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell