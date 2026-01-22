Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebstähle aus Kfz, Diverse Gegenstände und Bargeld entwendet

Rheine (ots)

Unbekannte haben sich zwischen Dienstag (20.01.) und Mittwoch (21.01.) unbefugt Zugang zu mehreren Fahrzeugen verschafft und diese durchsucht. Wie die Täter in die Fahrzeuge gelangt sind, ist in allen Fällen unbekannt.

Zwischen Dienstag, 16.30 Uhr und Mittwoch, 06.50 Uhr verschafften sich Unbekannte an der Brechtestraße Zugang zu einem Mini Cooper. Das Fahrzeug war in Höhe der Hausnummer 10 geparkt. Aus dem Innenraum des Autos entwendeten sie einen tragbaren CD-Player.

An der Devesburgstraße stiegen Unbekannte in einen VW Passat, der in Höhe der Hausnummer 40 geparkt war. Hier waren die Täter zwischen Dienstag, 15.15 Uhr und Mittwoch, 11.15 Uhr aktiv. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet.

In einen Seat Arona verschafften sich Täter an der Thiebergstraße zwischen Dienstag, 16.00 Uhr und Mittwoch, 12.15 Uhr Zugang. Der Wagen parkte vor einem Mehrfamilienhaus an der Hausnummer 3. Aus dem Fahrzeug wurde ein geringer zweistelliger Geldbetrag entwendet.

Einen mittleren zweistelligen Bargeldbetrag, eine Dokumentenmappe und einen Akku der Firma Bosch haben Täter aus einem VW Passat entwendet, der an der Windhoffstraße 6 geparkt war. Hier verschafften sich die Täter am Mittwoch zwischen 22.00 Uhr und 22.45 Uhr Zugang zu dem Fahrzeug.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell