PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebstähle aus Kfz, Diverse Gegenstände und Bargeld entwendet

Rheine (ots)

Unbekannte haben sich zwischen Dienstag (20.01.) und Mittwoch (21.01.) unbefugt Zugang zu mehreren Fahrzeugen verschafft und diese durchsucht. Wie die Täter in die Fahrzeuge gelangt sind, ist in allen Fällen unbekannt.

Zwischen Dienstag, 16.30 Uhr und Mittwoch, 06.50 Uhr verschafften sich Unbekannte an der Brechtestraße Zugang zu einem Mini Cooper. Das Fahrzeug war in Höhe der Hausnummer 10 geparkt. Aus dem Innenraum des Autos entwendeten sie einen tragbaren CD-Player.

An der Devesburgstraße stiegen Unbekannte in einen VW Passat, der in Höhe der Hausnummer 40 geparkt war. Hier waren die Täter zwischen Dienstag, 15.15 Uhr und Mittwoch, 11.15 Uhr aktiv. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet.

In einen Seat Arona verschafften sich Täter an der Thiebergstraße zwischen Dienstag, 16.00 Uhr und Mittwoch, 12.15 Uhr Zugang. Der Wagen parkte vor einem Mehrfamilienhaus an der Hausnummer 3. Aus dem Fahrzeug wurde ein geringer zweistelliger Geldbetrag entwendet.

Einen mittleren zweistelligen Bargeldbetrag, eine Dokumentenmappe und einen Akku der Firma Bosch haben Täter aus einem VW Passat entwendet, der an der Windhoffstraße 6 geparkt war. Hier verschafften sich die Täter am Mittwoch zwischen 22.00 Uhr und 22.45 Uhr Zugang zu dem Fahrzeug.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 22.01.2026 – 09:46

    POL-ST: Recke, Einbruch in Bäckerei

    Recke (ots) - Unbekannte Täter haben ein Fenster einer Bäckerei an der Vogteistraße, nahe Poststraße, aufgehebelt. Dies geschah in der Zeit zwischen Mittwoch (21.01.), 18.00 Uhr und Donnerstag (22.01.), 05.20 Uhr. Die Täter gelangten in die Räume der Bäckerei. Sie öffneten sämtliche Schränke und Schubladen. Beute machten sie ersten Erkenntnissen zufolge nicht. Die Polizei ermittelt zu diesem Einbruch. Hinweise ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 09:42

    POL-ST: Emsdetten, Einbruch in Einfamilienhaus

    Emsdetten (ots) - Am Mittwoch (21.01.) verschafften sich unbekannte Täter in der Zeit von 15.00 Uhr bis 21.00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Richard-Wagner-Straße. Das Haus liegt zwischen der Max-Bruch-Straße und der Gustav-Mahler-Straße. Die Täter haben die Terrassentür des Hauses aufgehebelt und gelangten so hinein. Dort dursuchten sie sämtliche Zimmer. Ob etwas gestohlen wurde, stand zum ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 15:50

    POL-ST: Steinfurt, 86-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

    Steinfurt (ots) - Am Mittwoch (21.01.) ist es gegen 08.50 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Heuerlandstraße gekommen. Eine 84-jährige Frau saß in ihrem VW Golf, der in der Hauseinfahrt stand. Ihr 86-jähriger Ehemann stand hinter dem Fahrzeug, um die Heckscheibe frei zu kratzen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Wagen rückwärts ins Rollen. Der 86-Jährige stürzte und verletzte sich dabei schwer. Er ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren