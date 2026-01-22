Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Einbruch in Bäckerei

Recke (ots)

Unbekannte Täter haben ein Fenster einer Bäckerei an der Vogteistraße, nahe Poststraße, aufgehebelt. Dies geschah in der Zeit zwischen Mittwoch (21.01.), 18.00 Uhr und Donnerstag (22.01.), 05.20 Uhr.

Die Täter gelangten in die Räume der Bäckerei. Sie öffneten sämtliche Schränke und Schubladen. Beute machten sie ersten Erkenntnissen zufolge nicht.

Die Polizei ermittelt zu diesem Einbruch. Hinweise von Zeugen nimmt die Wache in Ibbenbüren entgegen, Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell