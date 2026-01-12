Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Auto - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Samstag (10.01.2026, 20 Uhr) auf Sonntag (11.01.2026, 8 Uhr) schlugen bislang unbekannte Täter zwei Scheiben eines VW Polo, der in der Pfarrer-Krebs-Straße (nahe Saarlandstraße) parkte, ein und entwendeten mehrere Kleidungsstücke. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Haben Sie in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell