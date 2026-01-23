PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, zahlreiche Glatteis-Unfälle im Kreis, Vier Menschen leicht verletzt

Steinfurt (ots)

Am heutigen Freitag (23.01.) ist es im ganzen Kreis zu extremer Eisglätte gekommen. Unsere Kolleginnen und Kollegen haben deshalb zahlreiche Verkehrsunfälle aufgenommen. Seit 05.00 Uhr - bis circa 10.30 Uhr - sind knapp über 60 Unfälle bei der Polizei gemeldet worden. Glücklicherweise wurde niemand schwer verletzt. Bei insgesamt vier Unfällen wurden Personen leicht verletzt.

Ein Streufahrzeug rutschte in Rheine entlang der Bahnstrecke an der Neuenkirchener Straße/ Friedenstraße in die Böschung und drohte weiter auf die Gleise zu rutschen. Die Bahnstrecke zwischen Rheine und Salzbergen wurde zeitweise gesperrt, bis der Streuwagen geborgen werden konnte. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Die Polizei rät bei Temperaturen um den Gefrierpunkt zu besonderer Vorsicht im Straßenverkehr. Auch in den kommenden Tagen kann es im Kreisgebiet morgens zu Glatteis kommen. Die Polizei appelliert unnötige Fahrten zu vermeiden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

