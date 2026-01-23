PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Einbruch in Bäckerei, Täter machen keine Beute

Lotte (ots)

In eine Bäckerei an der Bahnhofstraße sind zwischen Mittwoch (21.01.), 18.40 Uhr und Donnerstag (22.01.), 04.20 Uhr unbekannte Täter eingestiegen. Sie öffneten gewaltsam die Eingangstür der Bäckerei. Diese befindet sich am Kreisverkehr Bahnhofstraße / Ibbenbürener Straße/ Osnabrücker Straße / Lengericher Straße. In den Räumlichkeiten öffneten die Unbekannten eine weitere Tür gewaltsam. Nach ersten Erkenntnissen machten die Täter keine Beute. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 23.01.2026 – 08:49

    POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Wohnhaus, Täter erbeuten Schmuck

    Ibbenbüren (ots) - Am Donnerstag (22.01.) sind unbekannte Täter zwischen 11.45 Uhr und 12.30 Uhr in ein Wohnhaus an der Nordstraße, Höhe der Straße Zum Guten Hirten, eingestiegen. Die Täter verschafften sich durch Aufhebeln eines Fensters Zugang zum Haus. Sie durchsuchten dort sämtliche Räume, öffneten Schränke und Schubladen. Die Täter erbeuteten Schmuck. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt. Die ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 14:16

    POL-ST: Hörstel, Einbruch in Friseursalon

    Hörstel (ots) - Zu einem Einbruch in einen Friseursalon in Riesenbeck ist es in der Nacht von Mittwoch (21.01.) auf Donnerstag (22.01.) gekommen. Die Täter hebelten zwischen 18.20 Uhr am Mittwochabend und 05.35 Uhr am Mittwochmorgen ein Fenster des Salons an der Sünte-Rendel-Straße auf. Dort wurden Schubladen und Schränke durchwühlt. Die Täter entwendeten Bargeld, die genaue Höhe stand zum Zeitpunkt der ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 09:53

    POL-ST: Rheine, Diebstähle aus Kfz, Diverse Gegenstände und Bargeld entwendet

    Rheine (ots) - Unbekannte haben sich zwischen Dienstag (20.01.) und Mittwoch (21.01.) unbefugt Zugang zu mehreren Fahrzeugen verschafft und diese durchsucht. Wie die Täter in die Fahrzeuge gelangt sind, ist in allen Fällen unbekannt. Zwischen Dienstag, 16.30 Uhr und Mittwoch, 06.50 Uhr verschafften sich Unbekannte an der Brechtestraße Zugang zu einem Mini Cooper. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren