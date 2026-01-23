Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Einbruch in Bäckerei, Täter machen keine Beute

Lotte (ots)

In eine Bäckerei an der Bahnhofstraße sind zwischen Mittwoch (21.01.), 18.40 Uhr und Donnerstag (22.01.), 04.20 Uhr unbekannte Täter eingestiegen. Sie öffneten gewaltsam die Eingangstür der Bäckerei. Diese befindet sich am Kreisverkehr Bahnhofstraße / Ibbenbürener Straße/ Osnabrücker Straße / Lengericher Straße. In den Räumlichkeiten öffneten die Unbekannten eine weitere Tür gewaltsam. Nach ersten Erkenntnissen machten die Täter keine Beute. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

