POL-ST: Sperrung der Kraftfahrtstraße B54 in Fahrtrichtung Münster
Steinfurt (ots)
Die B54 ist aktuell in Fahrtrichtung Münster zwischen den Anschlussstellen Bagno und Dumte gesperrt. Grund der Sperrung ist ein größerer Polizei- und Feuerwehreinsatz aufgrund auslaufender Betriebsstoffe. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Bagno abgeleitet. Eine Fachfirma für die Beseitigung der Gefahrenstelle ist beauftragt. Die Sperrung dauert noch bis ca. 23:00 Uhr an. Der Verkehr in Fahrtrichtung Gronau läuft ohne Beeinträchtigungen.
