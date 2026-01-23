PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Sperrung der Kraftfahrtstraße B54 in Fahrtrichtung Münster

Steinfurt (ots)

Die B54 ist aktuell in Fahrtrichtung Münster zwischen den Anschlussstellen Bagno und Dumte gesperrt. Grund der Sperrung ist ein größerer Polizei- und Feuerwehreinsatz aufgrund auslaufender Betriebsstoffe. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Bagno abgeleitet. Eine Fachfirma für die Beseitigung der Gefahrenstelle ist beauftragt. Die Sperrung dauert noch bis ca. 23:00 Uhr an. Der Verkehr in Fahrtrichtung Gronau läuft ohne Beeinträchtigungen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 23.01.2026 – 11:53

    POL-ST: Ibbenbüren, Sachbeschädigung, Zeugen gesucht

    Ibbenbüren (ots) - Nach einer Sachbeschädigung am Sparkassengebäude an der Bachstraße sucht die Polizei nach Zeugen. Unbekannte Täter haben eine Glasfensterscheibe auf der Gebäuderückseite, die zum Alten Posthof hin liegt, beschädigt. Die Tat ereignete sich am Montag (12.01.) um 14.00 Uhr mittags. Eine Zeugin hörte einen lauten Knall und sah dann drei Jugendliche im Alter von etwa 14 bis 15 Jahren, die vor der ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 08:51

    POL-ST: Lotte, Einbruch in Bäckerei, Täter machen keine Beute

    Lotte (ots) - In eine Bäckerei an der Bahnhofstraße sind zwischen Mittwoch (21.01.), 18.40 Uhr und Donnerstag (22.01.), 04.20 Uhr unbekannte Täter eingestiegen. Sie öffneten gewaltsam die Eingangstür der Bäckerei. Diese befindet sich am Kreisverkehr Bahnhofstraße / Ibbenbürener Straße/ Osnabrücker Straße / Lengericher Straße. In den Räumlichkeiten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren