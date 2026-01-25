Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, 53-jähriger nach Verkehrsunfall verstorben

Steinfurt (ots)

Am Samstagabend (24.01.2026) ist ein 53-jähriger Mann aus Rheine nach einem Verkehrsunfall am Konrad-Adenauer-Ring verstorben.

Er war am Samstag um 20:03 Uhr mit seinem Pkw von der Schleupestraße kommend in den Kreuzungsbereich Konrad-Adenauer-Ring/Salzbergener Straße eingefahren. Er überquerte den Kreuzungsbereich in Fahrtrichtung Bodelschwinghbrücke und geriet aus ungeklärter Ursache nach links in Richtung Gegenfahrspur. Diese querte er, fuhr einen Böschungsbereich hinab und prallte frontal gegen zwei dortige Bäume. Das Fahrzeug kam in Seitenlage zum Stillstand. Der Fahrzeugführer (einziger Insasse) wurde eingeklemmt. Er wurde durch Rettungskräfte aus dem Fahrzeug befreit, verstarb jedoch nach durchgeführten Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle.

Ein Unfallaufnahmeteam der Polizei war im Einsatz. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell