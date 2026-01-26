Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser, zwischen Freitag und Samstag

Emsdetten (ots)

In der Zeit zwischen Freitagmorgen (23.01.), 08.40 Uhr und Samstagabend (24.01.), 20.00 Uhr sind Einbrecher in ein Haus am Grünring, zwischen Vennweg und Toschlag, eingestiegen. Die Täter beschädigten ein Fenster, um in das Haus zu gelangen. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang unklar.

In der Zeit zwischen Freitagnachmittag, 15.00 Uhr und Samstagmorgen, 10.10 Uhr ist in ein weiteres Haus in Emsdetten eingebrochen worden. Unbekannte Täter hebelten an einem Einfamilienhaus am Reiherweg ebenfalls ein Fenster auf und durchsuchten anschließend das Haus. Sämtliche Schränke und Schubläden wurden geöffnet. Zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung stand noch nicht fest, ob etwas gestohlen wurde.

Die Polizei ermittelt in beiden Fällen und sucht Zeugen. Wer Hinweise zu den Einbrüchen geben kann, wird gebeten, die Polizei Emsdetten unter 02572/9306-4415 zu kontaktieren.

