PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Verkehrsunfall mit Sachschaden Vollsperrung der Kraftfahrstraße B54

Steinfurt (ots)

Die B 54 ist aktuell zwischen den Anschlussstellen Metelen und Sonnenschein voll gesperrt. Grund hierfür ist ein Verkehrsunfall. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 52-jähriger Dammer mit seinem LKW-Gespann die B54 in Fahrtrichtung Metelen. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet er auf den Seitenstreifen und hiernach auf die Gegenfahrbahn. Hier stürzte der Anhänger um und blieb auf der Seite liegen. Zu einem Zusammenstoß mit anderen Verkehrsteilnehmern kam es nicht. Verletzt wurde niemand. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die B 54 ist für die Zeit der aktuell laufenden Bergungsmaßnahmen voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 10:37

    POL-ST: Steinfurt, Diebstahl aus Auto, Fenster eingeschlagen

    Steinfurt (ots) - An einem Auto, das an der Windstraße in Burgsteinfurt stand, ist in der Zeit zwischen Freitag (23.01.26) und Samstag (24.01.26) die hintere rechte Scheibe eingeschlagen worden. Die Tat ereignete sich zwischen 12.00 Uhr am Freitag und 09.00 Uhr am Samstagmorgen. Aus dem Chrysler Voyager stahlen die unbekannten Täter Kleingeld und eine Brille. Zeugenhinweise zu dieser Tat nimmt die Wache in Steinfurt ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 10:04

    POL-ST: Emsdetten, zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser, zwischen Freitag und Samstag

    Emsdetten (ots) - In der Zeit zwischen Freitagmorgen (23.01.), 08.40 Uhr und Samstagabend (24.01.), 20.00 Uhr sind Einbrecher in ein Haus am Grünring, zwischen Vennweg und Toschlag, eingestiegen. Die Täter beschädigten ein Fenster, um in das Haus zu gelangen. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang unklar. In der Zeit zwischen Freitagnachmittag, 15.00 Uhr und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren