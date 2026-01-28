Polizei Steinfurt

POL-ST: Verkehrsunfall mit Sachschaden Vollsperrung der Kraftfahrstraße B54

Steinfurt (ots)

Die B 54 ist aktuell zwischen den Anschlussstellen Metelen und Sonnenschein voll gesperrt. Grund hierfür ist ein Verkehrsunfall. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 52-jähriger Dammer mit seinem LKW-Gespann die B54 in Fahrtrichtung Metelen. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet er auf den Seitenstreifen und hiernach auf die Gegenfahrbahn. Hier stürzte der Anhänger um und blieb auf der Seite liegen. Zu einem Zusammenstoß mit anderen Verkehrsteilnehmern kam es nicht. Verletzt wurde niemand. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die B 54 ist für die Zeit der aktuell laufenden Bergungsmaßnahmen voll gesperrt.

