POL-ST: Rheine, Diebstähle aus Kfz

Rheine (ots)

Unbekannte haben sich zwischen Montag (26.01.) und Dienstag (27.01.) Zugang zu zwei Pkw verschafft und daraus diverse Gegenstände entwendet.

An der Gronauer Straße, zwischen Schwedenstraße und Oberstraße, stiegen die Täter auf noch unbekannte Art und Weise in einen Opel ein. Die Tatzeit liegt zwischen 22.30 Uhr am Montagabend und 08.45 Uhr am Dienstagmorgen. Die Täter durchwühlten den Wagen und entwendeten unter anderem zwei Uhren und Schmuck. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im mittleren dreistelligen Euro-Bereich.

In der Schwedenstraße, Ecke Ohner Weg, gelangten Unbekannte zwischen 15.30 Uhr am Montag und 08.00 Uhr am Dienstag in einen VW Golf. Wie die Täter in das Fahrzeug gelangten, ist auch hier noch unklar. Sie durchsuchten den Wagen und erbeuteten nach ersten Erkenntnissen einen geringen zweistelligen Münzgeldbetrag.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

