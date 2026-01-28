PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Brand in kommunaler Wohneinrichtung

Tecklenburg (ots)

Am Dienstagabend (27.01.) wurden Polizei und Feuerwehr über einen Brand in einer kommunalen Wohnungseinrichtung in Tecklenburg informiert.

Nach ersten Erkenntnissen entdeckten Bewohner gegen 22.35 Uhr den Brand in dem Haus an der Straße Zum Kahlen Berg. Ein Bewohner versuchte mit einem Feuerlöscher den Brand zu löschen. Dabei verletzte er sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Alle weiteren Bewohner blieben unverletzt. Sie wurden in einer nahgelegenen Schule betreut und danach von der Stadt in anderen Gebäuden untergebracht.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Wie das Feuer entstanden ist, wird noch ermittelt. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

