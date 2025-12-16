Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr am Montag

Gevelsberg (ots)

Am gestrigen Montag wurde die Feuerwehr Gevelsberg zu mehreren Einsätzen alarmiert. Zunächst war am Mittag auf der Asker Str. eine Hydraulikleitung eines Kranwagens geplatzt, wodurch es zu einer Verunreinigung der Straße und des benachbarten Erdreichs kam. Die Feuerwehr streute die Straße mit Bindemittel ab und sicherte die Einsatzstelle. Das kontaminierte Erdreich wurde durch eine Fachfirma abgetragen. Die Feuerwehr beendete den Einsatz nach gut 1,5 Stunden. Direkt im Anschluss unterstützten speziell ausgebildete Strömungsretter der Feuerwehr die Polizei bei der Bergung von mehreren Gegenständen aus der Ennepe. Gegen 22:30 Uhr wurden neben den Kräften der Hauptwache auch die Löschzüge 2 und 3 zu einem Gebäudebrand im Kreuzungsbereich Am Hagen/Schwelmer Str. gerufen. In einem schon lange Zeit leerstehenden Wohngebäude war es zu einem Brandausbruch im Obergeschoss gekommen. Durch einsturzgefährdete Bereiche im Inneren und erschwerte örtliche Verhältnisse für den Einsatz der Drehleiter von außen zog sich dieser Einsatz über eine Dauer von mehr als 4 Stunden. Insgesamt waren 39 Kräfte der Feuerwehr, sowie weitere Kräfte von Rettungsdienst und Polizei im Einsatz. Die Schwelmer Straße war während des gesamten Brandeinsatzes im Kreuzungsbereich voll gesperrt. Abschließende Sicherungsmaßnahmen am Gebäude wurden im Anschluss durch das Technische Hilfswerk durchgeführt. Dieses wurde in der Nacht noch einmal durch zwei Kollegen der Hauptwache mit der Drehleiter unterstützt.

