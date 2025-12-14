PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Brand mit mehrfacher Menschenrettung

Gevelsberg (ots)

Die Feuerwehr Gevelsberg wurde in der Nacht zum Sonntag um 01:03 Uhr in die Heideschulstraße alarmiert. In einem Mehrfamilienhaus brannte eine Wohnungseingangstür. Aufgrund mehrerer Anrufer, die schilderten, dass mehrere Personen eingeschlossen seien, erhöhte die Leitstelle EN die Alarmstufe von "Brand im Gebäude" auf "Brand mit mehrfacher Menschenrettung". Daraufhin wurden alle Einheiten der Feuerwehr Gevelsberg alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten sich bereits einige Anwohner selbst ins Freie gerettet. Weitere Personen machten sich an den Fenstern ihrer Wohnungen bemerkbar. Im Hausflur brannte eine Wohnungseingangstür, wodurch das Treppenhaus stark verraucht war. Der Brand war durch das mutige Eingreifen von Bewohnern bereits weitgehend gelöscht worden. Die Feuerwehr begleitete mehrere Bewohner aus dem Treppenhaus ins Freie. Ein älteres Ehepaar wurde durch einen Atemschutztrupp aus der Dachgeschosswohnung mithilfe von Brandfluchthauben durch das verrauchte Treppenhaus gerettet. Alle Bewohner wurden anschließend an den Rettungsdienst übergeben. Aufgrund von insgesamt neun betroffenen Personen löste der Rettungsdienst des Ennepe-Ruhr-Kreises einen Massenanfall von Verletzten (MANV) aus. In diesem Zusammenhang entsandte die Leitstelle EN mehrere Rettungsdiensteinheiten zur Einsatzstelle. Insgesamt wurden vier Personen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Feuerwehr Gevelsberg kontrollierte alle Wohnungen auf Brandrauch und entrauchte diese. In einer Wohnung wurde eine Katze in einen rauchfreien Raum in Sicherheit gebracht. Nachdem alle Wohnungen rauchfrei waren, wurden sämtliche Wohneinheiten auf erhöhte CO-Werte kontrolliert. Anschließend wurde die Einsatzstelle an die Polizei und die Kriminalpolizei übergeben. Für die Feuerwehr endete der Einsatz nach etwa 95 Minuten. Insgesamt waren rund 40 Einsatzkräfte aus allen Einheiten der Feuerwehr Gevelsberg im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Gevelsberg
Telefon: 02332 771400

Original-Content von: Feuerwehr Gevelsberg, übermittelt durch news aktuell

