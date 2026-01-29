Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Terrassentür eingeschlagen, Einbruch

Altenberge (ots)

Am Mittwoch (28.01.) ist zwischen 16.45 Uhr und 21.15 Uhr in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Straße An der Wallhecke eingebrochen worden.

Die Täter haben die Scheibe einer Terrassentür eingeschlagen, um in das Haus zu gelangen. Es sind sämtliche Schränke und Schubladen im gesamten Gebäude geöffnet und durchwühlt worden. Gestohlen wurden Schmuck und eine hohe dreistellige Bargeldsumme. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Greven unter 02571/928-4455 entgegen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell