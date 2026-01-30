Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Altkleidercontainer in Brand, Zeugen gesucht

Greven (ots)

Am Emsweg, auf dem Camper-Parkplatz auf der Rückseite des Busbahnhofs, ist in der Nacht zu Freitag (30.01.) ein brennender Altkleidercontainer gemeldet worden.

Zeugen war der Container um kurz nach 01.00 Uhr aufgefallen, sie alarmierten die Polizei. Die Zeugen hatten bereits mit eigenen Löschmaßnahmen begonnen. Die Feuerwehr der Stadt Greven traf ein und löschte den Brand.

Wie das Feuer entstanden ist, ist noch klar. Möglicherweise wurde der Container von unbekannten Tätern angezündet.

Die Polizei nimmt Zeugenhinweise entgegen, bei der Wache in Greven: Telefon 02571/928-4455.

