Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Bäckerei

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter sind an der Weberstraße in eine Bäckereifiliale eingebrochen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Sonntag (01.02.), 14.00 Uhr und Montag (02.02.), 03.45 Uhr.

Die Täter hebelten der Spurenlage zufolge die Eingangstür zur der Bäckerei auf, die sich an einem großen Parkplatz mit zwei Supermärkten befindet. Aus dem Verkaufsraum stahlen sie einen Wandtresor. Nach ersten Schätzungen befand sich darin ein niedriger vierstelliger Bargeldbetrag.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Einbruch aufgenommen. Hinweise von Zeugen nimmt die Wache in Ibbenbüren entgegen: Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell