Polizei Steinfurt

POL-ST: Nordwalde, Automatenaufbruch

Steinfurt (ots)

Unbekannte Täter haben auf einem Tankstellengelände an der Straße Wallgraben einen Saugautomaten gewaltsam aufgebrochen.

In der Zeit zwischen Freitag (30.01.), 18.30 Uhr und Samstag (31.01.), 12.30 Uhr gingen die Täter nach ersten Erkenntnissen den Automaten an. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich auf der Wache in Greven zu melden, Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell