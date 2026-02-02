Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Einbrecher weckt Hausbewohner

Neuenkirchen (ots)

Am frühen Montagmorgen (02.02.) ist ein unbekannter Täter gegen 02.50 in ein Haus an der Liststraße eingebrochen. Er hebelte eine rückwärtige Tür auf, um in das Gebäude zu gelangen.

Der Täter lief durch das Haus und weckte dadurch die Hausbewohner. Daraufhin flüchtete er in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung war nicht erfolgreich. Der Täter soll männlich, etwa 1,90 bis 1,95 Meter groß und schlank gewesen sein. Er trug dunkle Bekleidung und hatte eine kleine Taschenlampe bei sich. Ob aus dem Haus etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung nicht fest.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Rheine unter 05971/938-4215 entgegen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell