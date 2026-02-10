PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Marktplatz/ Grauer Opel Meriva beschädigt

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Montag (09.02.26) einen grauen Opel Meriva am Marktplatz beschädigt. Zwischen 14.15 Uhr und 14.45 Uhr stand dieser auf dem Aldiparkplatz. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

  • 10.02.2026 – 08:47

    POL-COE: Havixbeck/ Einbrüche

    Coesfeld (ots) - In Havixbeck waren am Montag (09.02.26) Einbrecher aktiv. An der Dionysiusstraße brachen diese in zwei Häuser ein, indem sie jeweils ein Fenster aufbrachen. Die Tatzeiten liegen zwischen 18.40 Uhr und 20.35 Uhr. In beiden Fällen liegen Angaben über mögliches Diebesgut bisher nicht vor. Ebenfalls durch das Aufbrechen eines Fensters gelangten Einbrecher in ein Haus an der Straße Im Flothfeld. Die Tatzeit liegt hier zwischen 18.45 Uhr und 20 Uhr. Sie ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 08:31

    POL-COE: Coesfeld, Rietmannweg/ Einbruch

    Coesfeld (ots) - Durch das Aufhebeln eines Fensters sind Unbekannte am Montag (09.02.26) in ein Haus am Rietmannweg gelangt. Die Tatzeit liegt zwischen 17 Uhr und 21 Uhr. Angaben über mögliche Beute liegen aktuell nicht vor. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 15:30

    POL-COE: Dülmen, Gemarkenweg/Einbruch in Einfamilienhaus

    Coesfeld (ots) - Unbekannte Täter brachen am Montag (09.02.)in ein Einfamilienhaus in Dülmen ein. Der Tatzeitraum lag dabei zwischen 09:45 Uhr und 11:10 Uhr am Vormittag. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf, verschafften sich so zu Zutritt zum Haus und durchsuchten dieses. Sie entwendeten eine Schmuckschatulle mitsamt Inhalt. Die Kriminalpolizei sicherte ...

    mehr
