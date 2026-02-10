POL-COE: Olfen, Marktplatz/ Grauer Opel Meriva beschädigt

Coesfeld (ots) - In Havixbeck waren am Montag (09.02.26) Einbrecher aktiv. An der Dionysiusstraße brachen diese in zwei Häuser ein, indem sie jeweils ein Fenster aufbrachen. Die Tatzeiten liegen zwischen 18.40 Uhr und 20.35 Uhr. In beiden Fällen liegen Angaben über mögliches Diebesgut bisher nicht vor. Ebenfalls durch das Aufbrechen eines Fensters gelangten Einbrecher in ein Haus an der Straße Im Flothfeld. Die Tatzeit liegt hier zwischen 18.45 Uhr und 20 Uhr. Sie ...

