POL-COE: Olfen, Marktplatz/ Grauer Opel Meriva beschädigt
Coesfeld (ots)
Ein unbekannter Autofahrer hat am Montag (09.02.26) einen grauen Opel Meriva am Marktplatz beschädigt. Zwischen 14.15 Uhr und 14.45 Uhr stand dieser auf dem Aldiparkplatz. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.
