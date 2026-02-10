POL-COE: Coesfeld, Clemensstraße/Mann wirft Gegenstände vom Balkon

Coesfeld (ots) - Die Polizei Lüdinghausen sucht Zeugen. Eine 15-jährige Lüdinghauserin schilderte, dass vier unbekannte Jugendliche sie am Montag (09.02.26) dazu genötigt haben sollen, an einem Joint zu ziehen. Gegen 14 Uhr befand sie sich an der Steverstraße, wo sie sich am Fotokasten aufhielt. Die Jugendliche äußerte, dass sie von der Gruppe festgehalten wurde. Da sie sich kurz darauf unwohl fühlte, kam sie mit ...

mehr