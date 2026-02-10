POL-COE: Coesfeld, Clemensstraße/Mann wirft Gegenstände vom Balkon
Coesfeld (ots)
Ein 39-jähriger Coesfelder warf am Dienstag (10.02.) Gegenstände von seinem Balkon auf Gehweg und Fahrbahn. Gegen 10:15 Uhr alarmierten Nachbarn die Polizei. Da der Mann sich auch bei Eintreffen der Beamten nicht beruhigte und ankündigte, das Werfen nicht unterlassen zu wollen, nahmen ihn die Beamten zur Verhinderung weiterer Straftaten in Polizeigewahrsam. Verletzt wurde niemand, den Mann erwartet trotzdem ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.
