Feuerwehr Remscheid

FW-RS: Verkehrsunfall auf der Autobahn sowie mehrere wetterbedingte Rettungsdiensteinsätze in den Morgenstunden

Bild-Infos

Download

Remscheid (ots)

Am heutigen Morgen kam es auf der Bundesautobahn A1 bei Remscheid zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Um 07:56 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem überschlagenen PKW in Fahrtrichtung Köln, kurz vor der Autobahnabfahrt Lennep, gerufen. Der PKW, ein weißer Kleinbus, war aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und lag beim Eintreffen der Einsatzkräfte im Grünen neben dem rechten Standstreifen. Die sieben Insassen, die sich auf dem Weg zur Arbeit befanden, konnten ihr Fahrzeug glücklicherweise bereits vor dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte selbstständig verlassen. Alle Sieben wurden noch vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt und darauffolgend mit leichten Verletzungen in die umliegenden Krankenhäuser nach Remscheid und Wuppertal transportiert.

Am Einsatz waren insgesamt 25 Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr, Rettungsdienst sowie der Löscheinheit Lennep der Freiwilligen Feuerwehr beteiligt.

Fast zeitgleich zum Verkehrsunfall kam es witterungsbedingt im Remscheider Stadtgebiet zu einem erhöhten Aufkommen von Rettungsdiensteinsätzen. In Folge von Stürzen aufgrund von Glatteis wurde bis etwa 10:00 Uhr gleich mehrmals der Notruf gewählt, sodass die Feuerwehr zwischenzeitig einen zusätzlichen Rettungswagen zur Spitzenabdeckung in den Dienst stellen musste. Zu weiteren Beeinträchtigungen, insbesondere im Straßenverkehr, kam es nicht.

Original-Content von: Feuerwehr Remscheid, übermittelt durch news aktuell