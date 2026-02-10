POL-COE: Lüdinghausen, Mühlenstraße/Einbruch in Imbiss

Coesfeld (ots) - Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus war es am 02.10.2025 in Dülmen gekommen. Unbekannte Täter brachen ein Fenster auf und entwendeten Lebensmittel und Haushaltsgegenstände. Der Kriminalpolizei gelang es, am Tatort Spuren zu sichern. Diese führten die Beamten zu einem 29-jährigen Dülmener, der sich nun für die Tat verantworten muss. ...

