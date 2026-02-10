POL-COE: Lüdinghausen, Mühlenstraße/Einbruch in Imbiss
Coesfeld (ots)
Unbekannte Täter entwendeten ein Pedelec, einen Kaffeevollautomaten und Münzgeld aus einem Imbiss in Lüdinghausen. Dazu brachen sie im Zeitraum von Sonntag (08.02.), 22:00 Uhr bis Dienstag (10.02.), 10:30 Uhr eine rückwärtige Tür auf. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter der Nummer 02591-793711 entgegen.
