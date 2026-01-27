Polizei Gütersloh

POL-GT: 56-Jährige stürzt alkoholisiert mit Kleinkraftrad

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - Am Dienstagmorgen (27.01., 05.45 Uhr) ereignete sich auf der Rieger Straße ein Alleinunfall einer Kleinkraftradfahrerin, die sich dabei schwer verletzte. Zuvor befuhr die Frau aus Hövelhof mit ihrem Kleinkraftrad die Rieger Straße in Richtung der Straße Kattenheide. Aufgrund der winterglatten Fahrbahn stürzte die 56-Jährige unvermittelt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei der Frau aus Hövelhof. Ein Atemalkoholtest bestätigte die Feststellung. Zudem ergab eine Überprüfung, dass die 56-Jährige ihr Kleinkraftrad ohne Fahrerlaubnis fuhr. Der verständigte Rettungsdienst brachte die Frau anschließend zur weiteren stationären Behandlung in ein Bielefelder Krankenhaus. Dort wurde ihr ebenfalls eine Blutprobe entnommen. Die Beamten leiteten Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit und Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen die 56-Jährige ein.

