Polizei Gütersloh

POL-GT: 17-Jähriger bei Unfall in Gütersloh schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Montagabend (26.01., 22.30 Uhr) stießen in Höhe der Kreuzung Neuenkirchener Straße/ Stadtring Kattenstroth eine 70-jährige Autofahrerin und ein 17-jähriger Leichtkraftrad-Fahrer zusammen. Der 17-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr die 70-jährige Gütersloherin zuvor die Neuenkirchener Straße in Richtung des Hellwegs. Zeitgleich befuhr der 17-Jährige den Stadtring Sundern in Richtung Stadtring Kattenstroth.

An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Der 17-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein nahegelgenes Krankenhaus gefahren.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Unfall machen? Wer hat den Unfall beobachtet? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell