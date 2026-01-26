PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei sucht Zeugen nach Fahrzeugbrand

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr wurden in der Sonntagnacht (25.01., 01.05 Uhr) über einen Fahrzeugbrand am Rudolstädter Weg verständigt.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dacia Sandero bereits im Vollbrand. Bisherigen Erkenntnissen zufolge geriet das Auto im Bereich der vorderen Bereifung in Brand. Feuerwehrkräfte konnten das brennende Fahrzeug zeitnah löschen. Durch den Brand wurde zudem die Fassade eines angrenzenden Wohngebäudes sowie ein weiteres geparktes Auto in Mitleidenschaft gezogen. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt.

Beamte der Kriminalpolizei Gütersloh haben Ermittlungen zur Brandentstehung eingeleitet. Derzeitig gehen die Experten von Brandstiftung aus.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Brandgeschehen machen? Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Brandort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 11:57

    POL-GT: Raub an der Rietberger Straße - Polizei sucht Zeugen

    Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (FK) - Sonntagabend (25.01.) wurde die Polizei über einen Raub innerhalb einer Tankstelle an der Rietberger Straße informiert. Gegen 21.55 Uhr soll nach bisherigem Stand der Ermittlungen ein dunkel bekleideter Mann mit einer schwarzen Sturmhaube das Tankstellengebäude betreten haben. Er hielt eine schwarze Pistole in der Hand und forderte Geld von dem Mitarbeiter. Mit seiner Beute ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 06:01

    POL-GT: Brand in einer Kleingartenanlage

    Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (RB), In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es zu einem Brand in einer Kleingartenanlage in Rheda-Wiedenbrück. Gegen 00:06 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert, weil ein Anwohner in Nähe einer Kleingartenanlage einen Feuerschein wahrgenommen hatte. Bei Annäherung an den Einsatzort stellten die Einsatzkräfte fest, dass eine Parzelle einer Kleingartenanlage in Brand geraten ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 14:20

    POL-GT: Schuleinbruch am Pavenstädter Weg

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - In der Nacht zu Freitag (22.01., 16.30 Uhr - 23.01., 05.00 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in eine Schule am Pavenstädter Weg eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen die Täter ein Fenster ein, um in das Gebäude zu gelangen. Gestohlen wurden Tablets und Bargeld. Die Polizei Gütersloh hat ein Ermittlungsverfahren dazu eingeleitet. Wer hat rund um den Tatzeitraum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren