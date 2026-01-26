Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei sucht Zeugen nach Fahrzeugbrand

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr wurden in der Sonntagnacht (25.01., 01.05 Uhr) über einen Fahrzeugbrand am Rudolstädter Weg verständigt.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dacia Sandero bereits im Vollbrand. Bisherigen Erkenntnissen zufolge geriet das Auto im Bereich der vorderen Bereifung in Brand. Feuerwehrkräfte konnten das brennende Fahrzeug zeitnah löschen. Durch den Brand wurde zudem die Fassade eines angrenzenden Wohngebäudes sowie ein weiteres geparktes Auto in Mitleidenschaft gezogen. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt.

Beamte der Kriminalpolizei Gütersloh haben Ermittlungen zur Brandentstehung eingeleitet. Derzeitig gehen die Experten von Brandstiftung aus.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Brandgeschehen machen? Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Brandort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell