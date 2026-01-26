Polizei Gütersloh

POL-GT: Brand in einer Kleingartenanlage

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (RB), In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es zu einem Brand in einer Kleingartenanlage in Rheda-Wiedenbrück. Gegen 00:06 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert, weil ein Anwohner in Nähe einer Kleingartenanlage einen Feuerschein wahrgenommen hatte. Bei Annäherung an den Einsatzort stellten die Einsatzkräfte fest, dass eine Parzelle einer Kleingartenanlage in Brand geraten ist. Die Feuerwehr konnte den Brand erfolgreich löschen. Wie der Brand entstanden ist, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Personen kamen nicht zu Schaden.

