Polizei Gütersloh

POL-GT: Bäckereieinbruch am Grenzweg

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MS) - Bislang unbekannte Täter sind zwischen Donnerstagabend (22.01., 18:00 Uhr) und Freitagmorgen (23.01., 04:45 Uhr) in eine Bäckerei am Grenzweg eingebrochen.

Die Bäckerei befindet sich im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Die Täter hebelten die Eingangstür der Bäckerei auf und durchsuchten im Innenraum den Kassenbereich sowie weitere Schränke. Sie stahlen eine geringe Menge Bargeld. Genaue Angaben zu weiterem Diebesgut konnten bisher nicht gemacht werden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat am Tatort oder in dessen Umgebung zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben nimmt die Polizei unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

