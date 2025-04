Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei Dortmund schnappt mehrere Kfz-Einbrecher

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0354

Aufmerksame Nachbarn verhalfen am Osterwochenende der Polizei Dortmund zu insgesamt drei Festnahmen von Kfz-Einbrechern.

Am Freitag (18. April 2025) gegen 22:50 Uhr beobachteten Zeugen einen Mann dabei, wie er Diebesgut aus einem geparkten Auto in der Schmiedingstraße in der City herausholte. Sie informierten die Polizei, die den 33-jährigen Obdachlosen auch umgehend festnehmen konnte. Bei ihm wurden dann nicht nur die Gegenstände aus dem betreffenden Wagen, sondern noch weiteres Diebesgut und mehrere Konsumeinheiten von Betäubungsmitteln gefunden. Weil er während der Tatausübung ein Messer bei sich trug, erwartet ihn nun eine Strafanzeige wegen des Diebstahls mit Waffen. Ein Messertrageverbotsverfahren wurde - wie in Dortmund in solchen Fällen üblich - auch eingeleitet. Der Mann wurde vorläufig festgenommen, der zuständige Haftrichter ordnete am Folgetag die Untersuchungshaft an.

In der Nacht zu Samstag (19. April 2025, 02:00 Uhr) konnte ein Zeuge in der Missundestraße einen Einbrecher dabei beobachten, wie er die Scheibe eines geparkten Fahrzeuges einschlug. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den 27-jährigen Obdachlosen noch in flagranti festnehmen. Weil die besonderen Voraussetzungen der Untersuchungshaft nicht vorlagen, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vorerst wieder auf freien Fuß gesetzt. Ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Fall des Diebstahles erwartet ihn trotzdem weiterhin.

In der gleichen Nacht, nur eine knappe Stunde später (19. April 2025, 02:50 Uhr) gut einen Kilometer Luftlinie entfernt in der Herderstraße kam es zu einem fast identischen Einsatz. Ein aufmerksamer Nachbar konnte den Täter dabei beobachten, wie er ebenfalls die Scheibe eines geparkten Fahrzeuges einschlug. Auch hier konnte eine Streifenwagenbesatzung des 37-jährigen Obdachlosen kurze Zeit danach festnehmen. Bei der Tatbeute handelte es sich um illegale Tabakwaren. Davon befanden sich noch weitere in dem aufgebrochenen Pkw, die von der Polizei dann auch sichergestellt wurden. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und auch hier ordnete der zuständige Haftrichter anschließend U-Haft an.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell