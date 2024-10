Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Augsburg (ots)

Pfersee - Am gestrigen Sonntag (20.10.2024) war eine 31-jähriger Autofahrerin unter dem Einfluss von Alkohol in der Förbelstraße unterwegs. Die 31-Jährige fuhr in ein geparktes Auto.

Gegen 20.40 Uhr fuhr die 31-jährige Autofahrerin in der Förbelstraße stadteinwärts. In der Kurve touchierte die Frau ein geparktes Auto. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen stellten die Polizeibeamten fest, dass die Frau alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, stellten den Führerschein sicher und veranlassten eine Blutentnahme bei der Frau. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung gegen die 31-jährige Frau.

