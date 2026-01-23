Polizei Gütersloh

POL-GT: Schuleinbruch am Pavenstädter Weg

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - In der Nacht zu Freitag (22.01., 16.30 Uhr - 23.01., 05.00 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in eine Schule am Pavenstädter Weg eingebrochen.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen die Täter ein Fenster ein, um in das Gebäude zu gelangen. Gestohlen wurden Tablets und Bargeld.

Die Polizei Gütersloh hat ein Ermittlungsverfahren dazu eingeleitet. Wer hat rund um den Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Umgebung beobachtet? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

