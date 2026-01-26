Polizei Gütersloh

POL-GT: Raub an der Rietberger Straße - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Sonntagabend (25.01.) wurde die Polizei über einen Raub innerhalb einer Tankstelle an der Rietberger Straße informiert.

Gegen 21.55 Uhr soll nach bisherigem Stand der Ermittlungen ein dunkel bekleideter Mann mit einer schwarzen Sturmhaube das Tankstellengebäude betreten haben. Er hielt eine schwarze Pistole in der Hand und forderte Geld von dem Mitarbeiter. Mit seiner Beute verließ der Täter das Gelände in Richtung der Straße Am Hallenbad. Der Räuber ist ca. 20-30 Jahre alt und trug eine weiße Jacke.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen. Verdächtige Personen konnten am Abend in der Umgebung nicht angetroffen werden. Es werden Zeugen gesucht, welche Hinweise zu verdächtigen Personen in der Umgebung geben können. Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell