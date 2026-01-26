PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Raub an der Rietberger Straße - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Sonntagabend (25.01.) wurde die Polizei über einen Raub innerhalb einer Tankstelle an der Rietberger Straße informiert.

Gegen 21.55 Uhr soll nach bisherigem Stand der Ermittlungen ein dunkel bekleideter Mann mit einer schwarzen Sturmhaube das Tankstellengebäude betreten haben. Er hielt eine schwarze Pistole in der Hand und forderte Geld von dem Mitarbeiter. Mit seiner Beute verließ der Täter das Gelände in Richtung der Straße Am Hallenbad. Der Räuber ist ca. 20-30 Jahre alt und trug eine weiße Jacke.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen. Verdächtige Personen konnten am Abend in der Umgebung nicht angetroffen werden. Es werden Zeugen gesucht, welche Hinweise zu verdächtigen Personen in der Umgebung geben können. Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 06:01

    POL-GT: Brand in einer Kleingartenanlage

    Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (RB), In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es zu einem Brand in einer Kleingartenanlage in Rheda-Wiedenbrück. Gegen 00:06 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert, weil ein Anwohner in Nähe einer Kleingartenanlage einen Feuerschein wahrgenommen hatte. Bei Annäherung an den Einsatzort stellten die Einsatzkräfte fest, dass eine Parzelle einer Kleingartenanlage in Brand geraten ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 14:20

    POL-GT: Schuleinbruch am Pavenstädter Weg

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - In der Nacht zu Freitag (22.01., 16.30 Uhr - 23.01., 05.00 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in eine Schule am Pavenstädter Weg eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen die Täter ein Fenster ein, um in das Gebäude zu gelangen. Gestohlen wurden Tablets und Bargeld. Die Polizei Gütersloh hat ein Ermittlungsverfahren dazu eingeleitet. Wer hat rund um den Tatzeitraum ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 11:42

    POL-GT: Bäckereieinbruch am Grenzweg

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (MS) - Bislang unbekannte Täter sind zwischen Donnerstagabend (22.01., 18:00 Uhr) und Freitagmorgen (23.01., 04:45 Uhr) in eine Bäckerei am Grenzweg eingebrochen. Die Bäckerei befindet sich im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Die Täter hebelten die Eingangstür der Bäckerei auf und durchsuchten im Innenraum den Kassenbereich sowie weitere Schränke. Sie stahlen eine geringe Menge ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren