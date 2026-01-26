PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Falsche Polizeibeamte in Verl/ Schloß Holte-Stukenbrock aktiv

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (MS) - Die Polizei Gütersloh warnt! Aktuell mehren sich die Hinweise auf erneute Aktivitäten Falscher Polizeibeamter. Insbesondere in Verl und Schloß Holte-Stukenbrock sind die Betrüger aktiv. ACHTUNG! Es handelt sich bei den Anrufern nicht um die echte Polizei.

Die Masche: Polizeibeamte melden sich telefonisch und berichten von Einbrüchen in der Nachbarschaft. Weitere geplante Einbrüche seien nicht auszuschließen. Die Betrüger fordern die Angerufenen auf, Geld und Wertgegenstände zu übergeben, damit diese amtlich verwahrt werden können, bis die vermeintliche Gefahr gebannt ist.

Die Polizei warnt. Machen Sie am Telefon keine Angaben über Geld- und Wertgegenstände! Beenden Sie diese Telefonate sofort und ohne Ankündigung! Rufen Sie unter einer Ihnen bekannten Telefonnummer die örtliche Polizei an, wenn Sie auch nur den geringsten Zweifel haben! Informieren Sie Angehörige, Freunde und Nachbarn über diese Masche!

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

