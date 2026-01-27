PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Falsche Polizisten aktiv - derzeit vermehrt Anrufe in Gütersloh-Friedrichsdorf

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Seit Dienstagmorgen (27.01.) mehren sich die Anrufe von Betrügern im Gütersloher Ortsteil Friedrichsdorf. Die Betrüger am Telefon geben an, dass es Einbrüche in der Nachbarschaft gegeben habe und sie empfehlen in ihrer Rolle als angebliche Polizeibeamte die amtliche Verwahrung der vorhandenen Geld- und Wertgegenstände aus den Haushalten der Angerufenen.

Die Polizei warnt dringend vor dieser Form des Betrugs. Machen Sie am Telefon niemals Angaben zu Geld- und Wertgegenständen. Beenden Sie diese Gespräche, indem Sie sicher auflegen und rufen Sie im Zweifel die Polizei unter einer Ihnen bekannten Telefonnummer zurück. Informieren Sie darüber hinaus Freunde, Nachbarn und Bekannte über die Masche.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

