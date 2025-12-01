Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrswidriges Verhalten auf der Bundesautobahn 8/Zeugenaufruf

Zweibrücken (ots)

Am Samstagnachmittag, 29.11.2025, in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 16.40 Uhr befuhr der 21-jährige Fahrer eines weißen PKW Ford Focus die Bundesautobahn 8 aus Richtung Saarland kommend in Richtung Pirmasens. Zwischen den Anschlussstellen Kirkel/Limbach und Einöd überholte er einen vorausfahrenden, ebenfalls weißen Ford auf dem rechten Fahrstreifen, nachdem er zuvor auf diesen sehr dicht aufgefahren war und mehrmals die Lichthupe betätigt hatte. Hierbei unterschritt er über eine gewisse Dauer den Sicherheitsabstand zu der Vorausfahrenden. An der Anschlussstelle Contwig verließ der 21-Jährige die Bundesautobahn und überholte auf der Ausfahrt einen bislang unbekannten PKW, indem er auf die Gegenfahrbahn wechselte. Ob es hierbei zu einer Gefährdung des Überholten oder des Gegenverkehrs kam, steht bislang noch nicht fest. Der Fahrer des Ford Focus konnte im Rahmen der Fahndung ermittelt werden. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Zeugen, insbesondere der in der Ausfahrt Überholte oder in der Aus-/Auffahrt entgegenkommende Fahrzeugführer möchten sich bitte mit der Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 in Verbindung setzen. /pizw

