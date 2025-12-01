PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrswidriges Verhalten auf der Bundesautobahn 8/Zeugenaufruf

Zweibrücken (ots)

Am Samstagnachmittag, 29.11.2025, in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 16.40 Uhr befuhr der 21-jährige Fahrer eines weißen PKW Ford Focus die Bundesautobahn 8 aus Richtung Saarland kommend in Richtung Pirmasens. Zwischen den Anschlussstellen Kirkel/Limbach und Einöd überholte er einen vorausfahrenden, ebenfalls weißen Ford auf dem rechten Fahrstreifen, nachdem er zuvor auf diesen sehr dicht aufgefahren war und mehrmals die Lichthupe betätigt hatte. Hierbei unterschritt er über eine gewisse Dauer den Sicherheitsabstand zu der Vorausfahrenden. An der Anschlussstelle Contwig verließ der 21-Jährige die Bundesautobahn und überholte auf der Ausfahrt einen bislang unbekannten PKW, indem er auf die Gegenfahrbahn wechselte. Ob es hierbei zu einer Gefährdung des Überholten oder des Gegenverkehrs kam, steht bislang noch nicht fest. Der Fahrer des Ford Focus konnte im Rahmen der Fahndung ermittelt werden. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Zeugen, insbesondere der in der Ausfahrt Überholte oder in der Aus-/Auffahrt entgegenkommende Fahrzeugführer möchten sich bitte mit der Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 in Verbindung setzen. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Alle Meldungen Alle
  • 29.11.2025 – 08:26

    POL-PIZW: Sachbeschädigung an PKW durch Reifenstechen

    Zweibrücken (ots) - Im Zeitraum 27.11.2025, 19:00 Uhr bis 28.11.2025, 13:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter den vorderen linken Reifen eines roten Toyota Yaris, welcher in der Uhlandstraße in Zweibrücken parkte. Der unbekannte Täter beschädigte den Reifen seitlich mit einem spitzen Gegenstand. Die Polizeiinspektion Zweibrücken sucht Zeugen der Tat. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 29.11.2025 – 08:25

    POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht im Fashion-Outlet-Center Zweibrücken

    Zweibrücken (ots) - Am 28.11.2025 im Zeitraum 10:20 Uhr bis 15:20 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken einen grauen Peugeot 307, welcher auf dem Parkplatz des Fashion-Outlet-Centers in Zweibrücken parkte. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizeiinspektion Zweibrücken sucht Zeugen der Tat. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken ...

    mehr
  • 29.11.2025 – 08:21

    POL-PIZW: PKW-Diebstahl mit versuchtem Diebstahl in Zweibrücken

    Zweibrücken (ots) - In der Nacht vom 27.11.2025 auf den 28.11.2025 entwendeten unbekannte Täter auf bisher unbekannte Weise einen grauen Mercedes C180 (Kombi), welcher in der Saarpfalzstraße in Zweibrücken vor einem Wohnanwesen parkte. Am Morgen des 29.11.2025 gegen 07:00 Uhr versuchten zwei unbekannte Täter aus einem Kellerabteil eines offenstehenden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren