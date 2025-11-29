PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PIZW: PKW-Diebstahl mit versuchtem Diebstahl in Zweibrücken

Zweibrücken (ots)

In der Nacht vom 27.11.2025 auf den 28.11.2025 entwendeten unbekannte Täter auf bisher unbekannte Weise einen grauen Mercedes C180 (Kombi), welcher in der Saarpfalzstraße in Zweibrücken vor einem Wohnanwesen parkte.

Am Morgen des 29.11.2025 gegen 07:00 Uhr versuchten zwei unbekannte Täter aus einem Kellerabteil eines offenstehenden Mehrfamilienhauses in der Sickingerhöhstraße in Zweibrücken Reifen zu entwenden. Hierbei wurden sie durch einen Anwohner gestört und flüchteten ohne Diebesgut mit dem zuvor entwendeten PKW in Richtung Oberauerbach.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken sucht Zeugen der Taten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per E-Mail (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. |pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
