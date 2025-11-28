Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Unachtsamkeit beim Überholvorgang

Rosenkopf (ots)

Bereits am Mittwochmittag gegen 16:45 Uhr kam es zum Unfall auf der Landstraße 465. Zu diesem Zeitpunkt fuhren drei Pkw's direkt hintereinander von Rosenkopf in Richtung Martinshöhe. Das hinterste Fahrzeug, geführt von einem 22-Jährigen, setzte zum Überholen der beiden Autos vor ihm an. Nachdem der Mittlere bereits überholt war, wollte der junge Mann auch das vordere Fahrzeug überholen. Der 68-jährige Fahrer des vordersten Fahrzeugs setzte jedoch genau in diesem Moment an, nach links in einen Feldweg einzubiegen. Dieser Abbiegevorgang wurde von dem 22-Jährigen übersehen und es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden. Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt und auch beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf derzeit auf circa 12.000 Euro geschätzt. Zusätzlich zur Polizei war auch die Feuerwehr an der Unfallstelle eingesetzt. |pizw

