POL-PIZW: Aufmerksame Zeugin meldet Trunkenheitsfahrt
Contwig (ots)
Dank einer aufmerksamen Passantin konnte die Zweibrücker Polizei am Donnerstagmittag einen alkoholisierten Fahrer stoppen. Gegen 13:42 Uhr meldete sich die 62-Jährige und äußerte den Ermittlern gegenüber, dass sie einen alkoholisierten Mann beobachten konnte, der mit seinem Fahrzeug losfuhr. Nach einer kurzen Suche stoppte die Polizeistreife den Hyundai des Mannes in der Pirmasenser Straße. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte sogar 2,9 Promille an. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde einbehalten. |pizw
