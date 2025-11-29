Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht im Fashion-Outlet-Center Zweibrücken

Zweibrücken (ots)

Am 28.11.2025 im Zeitraum 10:20 Uhr bis 15:20 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken einen grauen Peugeot 307, welcher auf dem Parkplatz des Fashion-Outlet-Centers in Zweibrücken parkte. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken sucht Zeugen der Tat. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per E-Mail (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. |pizw

