POL-PIZW: Sachbeschädigung an PKW durch Reifenstechen

Im Zeitraum 27.11.2025, 19:00 Uhr bis 28.11.2025, 13:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter den vorderen linken Reifen eines roten Toyota Yaris, welcher in der Uhlandstraße in Zweibrücken parkte. Der unbekannte Täter beschädigte den Reifen seitlich mit einem spitzen Gegenstand.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken sucht Zeugen der Tat. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per E-Mail (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. |pizw

